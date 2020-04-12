НСЗУ увеличит перечень препаратов для реимбурсации

Национальная служба здоровья добавит к правительственной программе реимбурсации препараты внутри четырех приоритетных медицинских услуг.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявила глава Национальной службы здоровья Оксана Мовчан.

«У нас есть предложения. Прежде всего они касаются того, чтобы добавить препараты внутри четырех приоритетных медицинских услуг. Мы такие предложения непременно подадим. Более того, предварительную бюджетную декларацию (рассчитанную на три года) мы подавали уже со значительным увеличением средств в "Доступных лекарствах" в течение следующих трех лет. Это удачная программа. При сравнительно небольших расходах, если сопоставлять с другими статьями расходов, она дает достаточно большой и быстрый эффект в качестве здоровья граждан», — отметила Мовчан.

По её словам, это деньги с высоким качеством отчетности.

«Доступные лекарства находятся в электронной системе здравоохранения, и электронный рецепт мы видим до мелочей», — подчеркнула председатель НСЗУ.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на январь 2020 года лекарственные средства по государственной программе реимбурсации «Доступные лекарства» отпускают в 7 430 аптеках страны. Национальная служба здоровья Украины заключила договоры с 925 аптечными учреждениями-юридическими лицами. По количеству мест производства лидируют Днепропетровщина (646), Киев (618), Харьковщина (595), Львовщина (561) и Хмельнитчина (427).

По материалам: ukrinform.ru