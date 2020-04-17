Следующим, кого арестует Печерский райсуд, может стать Стерненко — Маси Найем

Известный адвокат прогнозирует, что активисту Сергею Стерненко вручат подозрение и выберут меру пресечения именно в период карантина.

Об этом Маси Найем написал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

«Я думаю, что следующим, кого арестует Печерский райсуд Киева, станет Сергей Стерненко. Ему вручат подозрение, выберут меру пресечения и поместят в СИЗО как раз во время карантина».

Адвокат отметил, что в СИЗО на человека можно с легкостью оказывать давление или даже убить:

«А можно ещё так долго держать под стражей, чтобы Стерненко сам признался, что специально взял девушку, пошел с ней в магазин, там купил молоко, кефир… Потом специально возвращался домой, чтобы на него напали и он после этого выжил».

А генпрокурор Венедиктова в это время будет доказывать, как для неё важно расследовать нападения на активистов, отметил Найем. В частности, убийство Екатерины Гандзюк:

«Но будем откровенными: вся разница между Стерненко и Гандзюк в том, что Сергей остался жив. Вот и всё. Столько внимания от убийц достижений Майдана только потому, что Сергей остался жив. Возможно, это последний блок-пост. Возможно, это начало. Новое начало. Ждем».

Напомним, ранее мы сообщали, что Венедиктова готова к массовым протестам из-за Стерненко.