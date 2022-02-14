Обличающую публикацию блогер сделал на своей Facebook-странице. В посте он заявил, что документ победительницы нацотбора на «Евровидение-2022» сфальсифицированный, сообщает «НБН».

Перед финалом нацотбора команда Alina Pash предоставила украинцам якобы подтверждение о том, что артистка не нарушала закон своей страны и ездила на захваченный Россией полуостров летом 2015 года через админграницу в Херсонской области.

Стерненко утверждает, что команда певицы продемонстрировала общественности фейковую справку от ГПСУ. Он заверил, что его источники из государственных ведомств подтверждают, что исполнительница попала на аннексированный полуостров именно с территории Российской Федерации.

Alina Pash 11 августа 2015 года отправилась авиарейсом из украинской столицы в столицу РФ и через три дня вернулась оттуда в Киев также на самолете. На аннексированном полуострове она якобы была 12 августа. Активист утверждает, что в Крым победительница нацотбора отправилась на самолете из Москвы.

Стерненко призвал ГПСУ проверить справку артистки и сообщить общественности результаты расследования. Также он требует организаторов отбора на «Евровидение-2022», лишить певицу права представлять Украину на конкурсе в Турине, избежав национального позора.

Считает, что Украина наступила на те же грабли в ситуации с Alina Pash после скандала на нацотборе в 2019 году с MARUV и продюсер Игорь Кондратюк. Он не понимает, как артистку допустили организаторы к участию в конкурсе с такими зашкварами. В то же время он считает, что победительница нацотбора-2022 способна поразить своим номером европейцев.