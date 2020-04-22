Может он пьяный: скандального Соловьева поймали на неадекватном поступке в прямом эфире в студии РосТВ (Видео)

Скандальный российский телеведущий опять отличился своим неадекватным поведением в прямом эфире своей программы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В то время, как женский голос рассказывает о прогнозе погоды, Соловьев начал выделывать странные движения руками и ногами, похожие то ли на элементы восточной гимнастики, то ли на движения неизвестного зверя во время охоты.

Это крайне странное поведение телеведущего не осталось без внимания публики. Видео странного танца в исполнении такого танцора, которому ничто не мешает в штанах, попало в Интернет.

Опубликовал его один из самых известных российских блогеров Сталингулаг на своей странице в Twitter.

И вот этому ебанарию платят по 70 тысяч за минуту. Ему галоперидол нужен и смирительная рубашка, он же натурально ёбнулся! pic.twitter.com/2is17Geb6F — Сталингулаг (@StalinGulag) April 21, 2020

Как отметил. Возмущенный блогер, за это скандальному телеведущему платят по 70 тысяч за минуту.

«Ему галоперидол нужен и смирительная рубашка», — заключил блогер Сталингулаг.

Россияне в социальных сетях резко раскритиковали такое поведение телеведущего.

«Танцевать под прогноз погоды – это какой-то совершенно новый уровень. Сразу виден опыт – спляшет под дудку власти в любой позе, независимо от мелодии», «И со здоровьем и психикой там проблемы и большие», — прокомментировали пользователи сети Twitter.

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