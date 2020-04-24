Украинская таможня меняет свою символику

Государственная таможенная служба Украины инициировала разработку нового герба, флага для ведомства и формы для своих сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Facebook.

«Принимая во внимание, что нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского Союза элементы, Новая таможня инициировала разработку нового герба, флага и форменной одежды для своих сотрудников», — говорится в сообщении.

Как отмечается, предложенный к утверждению герб в форме щита сапфирово-синего цвета, в центре — Золотые ворота, главные ворота Киевской Руси.

«Первые представления о Таможне появились именно тогда: торговый договор еще в 911 году между киевским князем Олегом и византийским императором содержал упоминание о пошлинах. "Русская правда" Ярослава Мудрого — самый весомый сборник древнего русского права, регулирующего отношения Руси с соседними народами в XI-XII вв., — также содержала положения о пошлинах и таможенных тарифах. Золотые ворота считались главным местом дислокации таможни времен Киевской Руси — в описаниях часто фигурирует понятие «таможенные кладовые», — информирует пресс- служба ведомства.

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Исходя из этой исторической справки, Гостаможслужба объясняет, что ворота на гербе символизируют надежную защиту таможенной территории государства, перекрещенные ключи, открывающие и закрывающие ворота, — въездную и выездную пошлину, а тризуб — знак княжеского государства Владимира Великого.

Сейчас в Гостаможслужбе ожидают утверждения герба.

Как сообщал Укринформ, в четверг 23 апреля в Гостаможслужбе прошли обыски с участием СБУ и ГБР, и были изъяты документы по новому гербу таможни.

По информации ведомства, в декабре 2019 года Гостаможслужба осуществила закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для таможни стоимостью почти 30 тыс. грн. Новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы Украины разработало ООО "Геральдическая палата" Алексей Руденко и компаньоны ". После согласования в Министерстве финансов, проект новых геральдических знаков должна утвердить Комиссия по геральдике и Президент Украины своим Указом.

По материалам: ukrinform.ru