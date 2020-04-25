В Минцифры создадут отдел внедрения — Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины создает отдел внедрения.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram.

"Мы создаем отдел внедрения… Пока мы запускаем новые продукты и развиваем их, нам катастрофически не хватает команды, которая сфокусируется на контроле и оптимизации процесса внедрения. Новые услуги, функции — это об изменении системы и изменения потребительского поведения. Внедрение — отдельный большой пласт работы", — заявил он.

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Федоров добавил, что в Мінцифри проблему внедрения трансформаций испытывают ежедневно. Например, бывает, что полиция не знает об электронных водительских удостоверениях, или банк отказал в обслуживании по электронным паспортом.

Как сообщалось, в среду состоялась презентация внедрения цифрового ID-паспорта и биометрического заграничного паспорта гражданина Украины в мобильном приложении "Дія".

По материалам: ukrinform.ru