ГБР завершило следствие по делу Пашинского

28.04.2020 19:08

Укринформ

Госбюро расследований завершило расследование в отношении народного депутата V-VIII созывов, который стрелял в гражданина.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и на тот момент нардепом последний из собственного огнестрельного оружия — пистолета марки Glock 19 — выстрелил в ногу потерпевшего.

Уточняется, что вследствие противоправных действий экс-нардепа гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям.

"Стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд", — проинформировали в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, уточняют в ведомстве.

Как сообщал Укринформ, досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между Пашинским и гражданином Вячеславом Химикусом. Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock-19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Химикус получил телесные повреждения в виде огнестрельного оскольчатого перелома бедренной кости левой ноги.

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Следователи ГБР 4 октября 2019 года объявили подозрение Пашинскому из-за стрельбы, совершенной 31 декабря 2016 года.

7 октября Печерский райсуд арестовал Пашинского на срок до 4 декабря.

18 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева об аресте Пашинского.

Впоследствии Печерский райсуд продлил меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января.

18 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По материалам: ukrinform.ru