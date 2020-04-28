Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 28 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0

За прошедшие сутки число заболевших в Украине выросло к 9 410. В мире же общее число зараженных COVID-19 уже превысило отметку в 3 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — poisknews.ru

Об этом сообщает «НБН«.

Так, по последним данным Минздрава, в Украине официально 9 410 (+ 401 за день) с подтвержденным диагнозом коронавирус. Из этого числа 239 случаев оказались летальными. Число украинцев, которые уже вылечились выросло к 992.

Число заболевших в регионах и Киеве:

  • Винницкая область — 406
  • Волынская область — 260
  • Днепропетровская область — 318
  • Донецкая область — 52
  • Житомирская область — 354
  • Закарпатская область — 387
  • Запорожская область — 208
  • Ивано-Франковская область — 783
  • Кировоградская область — 356
  • г. Киев — 1 298
  • Киевская область — 604
  • Львовская область — 371
  • Луганская область — 32
  • Николаевская область — 116
  • Одесская область — 248
  • Полтавская область — 180
  • Ровенская область — 553
  • Сумская область — 95
  • Тернопольская область — 664
  • Харьковская область — 221
  • Херсонская область — 88
  • Хмельницкая область — 72
  • Черновицкая область — 1 429
  • Черкасская область — 276
  • Черниговская область — 39

Тем временем общее число заболевших во всем мире уже превысило отметку в 3 миллиона. Только в США уже более миллиона заболевших.

Так, на данный момент на Земле уже 3 065 244 людей у которых выявили COVID-19. Из них 211 639 человек умерли, а 922 885 уже полностью здоровы.

Самой сложной ситуация остается в таких странах как:

  • США — 1 010 507 заболевших, 56 803 смертей, 139 162 выздоровевших
  • Испания — 229 422 заболевших, 23 512 смертей, 120 832 выздоровевших
  • Италия — 199 414 заболевших, 26 977 смертей, 66 624 выздоровевших
  • Франция — 165 842 заболевших, 23 243 смертей, 45 513 выздоровевших
  • Германия — 158 758 заболевших, 6 126 смертей, 114 500 выздоровевших
  • Великобритания — 157 147 заболевших, 21 092 смертей
  • Турция — 112 261 заболевших, 2 900 смертей, 33 791 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что за рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца.


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