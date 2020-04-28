Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 28 апреля
За прошедшие сутки число заболевших в Украине выросло к 9 410. В мире же общее число зараженных COVID-19 уже превысило отметку в 3 миллиона.
Об этом сообщает «НБН«.
Так, по последним данным Минздрава, в Украине официально 9 410 (+ 401 за день) с подтвержденным диагнозом коронавирус. Из этого числа 239 случаев оказались летальными. Число украинцев, которые уже вылечились выросло к 992.
Число заболевших в регионах и Киеве:
- Винницкая область — 406
- Волынская область — 260
- Днепропетровская область — 318
- Донецкая область — 52
- Житомирская область — 354
- Закарпатская область — 387
- Запорожская область — 208
- Ивано-Франковская область — 783
- Кировоградская область — 356
- г. Киев — 1 298
- Киевская область — 604
- Львовская область — 371
- Луганская область — 32
- Николаевская область — 116
- Одесская область — 248
- Полтавская область — 180
- Ровенская область — 553
- Сумская область — 95
- Тернопольская область — 664
- Харьковская область — 221
- Херсонская область — 88
- Хмельницкая область — 72
- Черновицкая область — 1 429
- Черкасская область — 276
- Черниговская область — 39
Тем временем общее число заболевших во всем мире уже превысило отметку в 3 миллиона. Только в США уже более миллиона заболевших.
Так, на данный момент на Земле уже 3 065 244 людей у которых выявили COVID-19. Из них 211 639 человек умерли, а 922 885 уже полностью здоровы.
Самой сложной ситуация остается в таких странах как:
- США — 1 010 507 заболевших, 56 803 смертей, 139 162 выздоровевших
- Испания — 229 422 заболевших, 23 512 смертей, 120 832 выздоровевших
- Италия — 199 414 заболевших, 26 977 смертей, 66 624 выздоровевших
- Франция — 165 842 заболевших, 23 243 смертей, 45 513 выздоровевших
- Германия — 158 758 заболевших, 6 126 смертей, 114 500 выздоровевших
- Великобритания — 157 147 заболевших, 21 092 смертей
- Турция — 112 261 заболевших, 2 900 смертей, 33 791 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали, что за рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца.