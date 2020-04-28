Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 28 апреля

За прошедшие сутки число заболевших в Украине выросло к 9 410. В мире же общее число зараженных COVID-19 уже превысило отметку в 3 миллиона.

Об этом сообщает «НБН«.

Так, по последним данным Минздрава, в Украине официально 9 410 (+ 401 за день) с подтвержденным диагнозом коронавирус. Из этого числа 239 случаев оказались летальными. Число украинцев, которые уже вылечились выросло к 992.

Число заболевших в регионах и Киеве:

Винницкая область — 406

Волынская область — 260

Днепропетровская область — 318

Донецкая область — 52

Житомирская область — 354

Закарпатская область — 387

Запорожская область — 208

Ивано-Франковская область — 783

Кировоградская область — 356

г. Киев — 1 298

Киевская область — 604

Львовская область — 371

Луганская область — 32

Николаевская область — 116

Одесская область — 248

Полтавская область — 180

Ровенская область — 553

Сумская область — 95

Тернопольская область — 664

Харьковская область — 221

Херсонская область — 88

Хмельницкая область — 72

Черновицкая область — 1 429

Черкасская область — 276

Черниговская область — 39

Тем временем общее число заболевших во всем мире уже превысило отметку в 3 миллиона. Только в США уже более миллиона заболевших.

Так, на данный момент на Земле уже 3 065 244 людей у которых выявили COVID-19. Из них 211 639 человек умерли, а 922 885 уже полностью здоровы.

Самой сложной ситуация остается в таких странах как:

США — 1 010 507 заболевших, 56 803 смертей, 139 162 выздоровевших

Испания — 229 422 заболевших, 23 512 смертей, 120 832 выздоровевших

Италия — 199 414 заболевших, 26 977 смертей, 66 624 выздоровевших

Франция — 165 842 заболевших, 23 243 смертей, 45 513 выздоровевших

Германия — 158 758 заболевших, 6 126 смертей, 114 500 выздоровевших

Великобритания — 157 147 заболевших, 21 092 смертей

Турция — 112 261 заболевших, 2 900 смертей, 33 791 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что за рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца.