Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), в течение последней недели, на полуострове задокументировано не менее 10 000 случаев заболеваний, при этом, суммарная численность граждан, «подхвативших» коронавирус, увеличилась на 85 процентов, если провести сравнение с предыдущей январской декадой.

Как стало известно, подобная эпидемиологическая вспышка спровоцирована дефицитом лекарств в крымских аптеках, и на этом фоне, ситуация выглядит еще более угрожающей: население жалуется, что отыскать даже базовые препараты, которыми можно минимизировать симптомы — практически невозможно. В ЦНС отмечают — такая тенденция лишь свидетельствует об обострении гуманитарного кризиса, который длится уже не первый год.

В частности, практически всему цивилизованному миру удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, однако на временно оккупированных территориях данная инфекция все еще остается большой проблемой из-за отсутствия стабильного доступа к медицинским средствам и ресурсам, что ставит под угрозу жизни и здоровье местных жителей.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщали, сколько сельскохозяйственной продукции РФ вывезла из Запорожской области в 2024 году.