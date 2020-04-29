Массовые амнистии в Украине: на свободу могут выйти тысячи заключенных

В связи с распространением коронавируса власти Украины могут пойти на массовую амнистию тюремных заключенных. Нормативно-правовой акт уже составлен и вероятно скоро сможет вступить в силу.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт украинского Парламента.

Речь идет о более чем трех тысячах преступников, которые совершили не особо тяжкие преступления. С инициативой выступил Кабинет министров Украины. Поступило официальное обращение в Верховную Раду с просьбой рассмотреть законопроект и поспособствовать скорейшему освобождению преступников.

В список амнистированных лиц входят: лица, которых не лишали родительских прав; женщины, которые находились в положении на момент взятия под стражу; молодые люди, которым не исполнилось 18 лет на момент взятия их под стражу. Существует вероятность, что список дополнят люди со слабым здоровьем, с хроническими болезнями, пенсионеры, участники боевых действий, граждане у которых на попечительстве есть пожилые родители или инвалиды, граждане которые способствовали борьбе против Чернобыльской катастрофы.

Напомним, как сообщалось ранее, агрессия Китая против России: Восточная Сибирь под угрозой.