Такого еще не было: Путин заявил о глобальных проблемах в энергетике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия еще не сталкивалась с такими масштабными проблемами глобальной энергетики, как сейчас.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

По словам президента, ситуация с распространением коронавирусной инфекции негативным образом сказалась на мировой экономике. Спрос на энергоресурсы резко сократился.

«Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», — сказал Путин.

Глава Кремля отметил, что глобальный энергетический рынок не в первой сталкивается с резкими колебаниями конъюнктуры, но «такого еще не было».

«Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места», — заявил Путин.

Ранее сообщалось о том, что для Путина может скоро наступить день «Х».