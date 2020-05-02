На закупку лекарств в бюджете заложили более восьми миллиардов — Минздрав

02.05.2020 13:53

Укринформ

В Государственном бюджете Украины предусмотрено 8,072 млрд на закупку лекарственных средств для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Об этом на брифинге 2 мая проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Общая сумма, которая определена в Государственном бюджете Украины на закупку лекарственных средств централизованно, за государственный счет, составляет почти 8 миллиардов 72 миллиона. Эта сумма, в зависимости от программ, будет распределена между международными организациями и ГП «Медицинские закупки», — сказал Степанов.

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Он уточнил, что речь идет о закупке препаратов для лечения орфанных заболеваний вирусных гепатитов, туберкулеза, тест-систем для донорства и тому подобное.

Ранее Степанов заявил, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с международными организациями, через которые Украина закупает лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатит, гемофилия и другие заболевания, об изменении условий закупок.

Как сообщалось, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что закупки лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам оказались под угрозой.

При этом Минздрав заявлял о задолженности международных закупочных организаций по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru