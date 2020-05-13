Тищенко утверждает, что президент Зеленский не разговаривал с ним по поводу работы ресторана «Велюр» в карантин

Общество
Христина Качоровська0
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Как известно, в конце апреля журналисты выявили, что ресторан нардепа Николая Тищенко не придерживается карантина и принимает у себя посетителей. Это вызвало массовые негодования среди украинцев.

Николай Тищенко
Николай Тищенко. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

После громкой шумихи замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский провел серьезный разговор с Тищенко. Но вот сам виновник утверждает, что президент не проводил с ним «никакого жестокого разговора»:

«С президентом о «Велюре»? Это такая шутка? У меня с Зеленским профессиональные отношения и есть определенные темы, на которые мы общаемся».

Народный избранник также уверяет, что его ресторан не нарушал карантин, а работал только на вынос. А скандал был создан искусственно. На вопрос, что же тогда делали другие депутаты и ресторане, Тищенко ответил:

«Я не могу за всеми следить. Я не отвечаю за то, что происходит в ресторане когда меня нет».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел серьезный разговор с Тищенко.


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