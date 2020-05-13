Тищенко утверждает, что президент Зеленский не разговаривал с ним по поводу работы ресторана «Велюр» в карантин

Как известно, в конце апреля журналисты выявили, что ресторан нардепа Николая Тищенко не придерживается карантина и принимает у себя посетителей. Это вызвало массовые негодования среди украинцев.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

После громкой шумихи замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский провел серьезный разговор с Тищенко. Но вот сам виновник утверждает, что президент не проводил с ним «никакого жестокого разговора»:

«С президентом о «Велюре»? Это такая шутка? У меня с Зеленским профессиональные отношения и есть определенные темы, на которые мы общаемся».

Народный избранник также уверяет, что его ресторан не нарушал карантин, а работал только на вынос. А скандал был создан искусственно. На вопрос, что же тогда делали другие депутаты и ресторане, Тищенко ответил:

«Я не могу за всеми следить. Я не отвечаю за то, что происходит в ресторане когда меня нет».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел серьезный разговор с Тищенко.