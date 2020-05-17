Смягчение карантина: Минздрав обнародовал новые правила работы парикмахерских

16.05.2020 22:23

Укринформ

В Министерстве здравоохранения обнародовали новые правила работы парикмахерских и салонов красоты во время карантина.

Об этом сообщает канал Минздрава Коронавірус_інфо в Telegram.

"Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", — говорится в сообщении.

В правилах говорится о том, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей исключительно по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут. Посетителям необходимо ждать своей очереди на улице, к тому же, на одного человека должно отводиться как минимум 5 кв.м. Также посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

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Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 м. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 м.

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Учреждениям необходимо обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

Как ранее сообщало агентство, по состоянию на утро 16 мая в Украине лабораторно подтверждены 17 858 случаев COVID-19. За сутки — 528 новых.

Фото: vogue.ua

По материалам: ukrinform.ru