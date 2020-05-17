Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев

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17.05.2020 12:47

Укринформ

Участники зимовочного отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции «Академик Вернадский».

Они прилетели в аэропорт «Борисполь» сегодня, 17 мая, эвакуационным рейсом из Лиссабона, сообщает пресс-служба МОН.

Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

«Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции », — отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Отмечается, что полярники отправились со станции «Академик Вернадский» еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты — пролива Дрейка — участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.

Полярники 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись домой / Фото: МОН

По материалам: ukrinform.ru