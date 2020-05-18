Интервью Гордона с Гиркиним: СБУ проведет проверку

18.05.2020 21:11

Укринформ

Служба безопасности Украины проведет проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у экс-лидера сепаратистов Игоря Гиркина.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", — сказал собеседник в ответ на вопрос, будут ли украинские спецслужбы реагировать на интервью.

Ранее на сайте интернет-издания "ГОРДОН" появилось интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Как сообщал Укринформ, Международная Совместная следственная группа заявила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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19 июня 2019 года она назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время авиакатастрофы самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Игорь Гиркин, которого также называют Стрелков, неоднократно признавал, что принимал активное участие в процессе аннексии Крыма Россией.

В 2014 году он занимал должность "министра обороны" сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики".

Именно он сообщил в Twitter, что сепаратисты сбили самолет, который позднее оказался пассажирским малайзийским Боингом MH17. В результате атаки погибли 298 человек.

По материалам: ukrinform.ru