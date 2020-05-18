В ГПУ объяснили, как может быть использовано интервью Гиркина

18.05.2020 22:28

Укринформ

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отметил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях "достаточно распространенная мировая практика".

Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у экс-лидера сепаратистов Игоря Гиркина.

"Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемый "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", — отметил Мамедов.

Заместитель генпрокурора добавил, что Гиркин во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

"Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и перального", — сказал он.

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По словам Мамедова, особую ценность для следствия имеет информация относительно контроля и поставки оружия незаконным вооруженным формированиям из Российской Федерации.

Как сообщал Укринформ, Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью Дмитрия Гордона, в частности с Игорем Гиркиним, после изучения материала.

Сегодня на сайте интернет-издания "ГОРДОН" появилось интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" 2014 года, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиним (Стрелковым).

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Международная Совместная следственная группа заявила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. 19 июня 2019 года она назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Игорь Гиркин, которого также называют Стрелков, неоднократно признавал, что принимал активное участие в процессе аннексии Крыма Россией.

В 2014 году он занимал должность "министра обороны" сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики",

Именно он сообщил в Twitter, что сепаратисты сбили самолет, который позднее оказался пассажирским малайзийским Боингом MH17. В результате атаки погибли 298 человек.

Кроме того, в начале мая Гордон выложил в Youtube запись интервью, которое он взял у Поклонской.

Наталья Поклонская — бывший украинский юрист, после оккупации Крыма в 2014 году перешла на сторону России. Указом президента РФ Путина была назначена "прокурором" оккупированного Крыма. Впоследствии была избрана в Государственную Думу РФ.

В Украине против Поклонской возбужден ряд уголовных дел, в том числе за государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

По материалам: ukrinform.ru