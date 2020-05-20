<img class="aligncenter" title="Правительство планирует выделить средства для помощи Фонду соцстрахования " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/a4a0e366a9879bb69ce44379ec88ada1.jpg» alt=»Правительство планирует выделить средства для помощи Фонду соцстрахования» width=»100%» />

Правительство планирует выделить средства для помощи Фонду соцстрахования

20.05.2020 10:17

Укринформ

Кабинет министров в среду должен принять решение о выделении средств для оказания помощи Фонду социального страхования.

Как отмечается в повестке дня заседания КМУ, обнародованном на Правительственном портале, докладывать по этому вопросу будет министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее инициативе также предлагается внести изменения в некоторые постановления Кабинета министров о получении сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Участники заседания решат некоторые вопросы деятельности АО "Коммерческий банк "ПриватБанк".

Чиновники намерены утвердить перспективные планы формирования территорий громад Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Ривненской и Киевской областей, согласовать план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В повестке дня заседания — утверждение порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования и строительства аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск", а также внесение изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предложит коллегам изменить порядок проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по объектам государственной, коммунальной собственности и объектов, принадлежащих Автономной Республике Крым. Он также будет инициировать изменения в порядок обеспечения защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках Всемирной торговой организации.

Петрашко поднимет вопрос о необходимости выделения средств из резервного фонда государственного бюджета на ряд важных мероприятий и будет инициировать утверждение финансового плана акционерного общества "Турбоатом" на 2020 год.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт предложит утвердить порядок и условия предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета городскому бюджету г. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области.

Чиновники утвердят критерии и методики проведения оценки эффективности деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Министра финансов Сергея Марченко планируется уполномочить на подписание письма о внесении изменений в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины").

Чиновники также должны согласовать законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы в связи с принятием Закона "О предупреждении коррупции", а также одобрить проект закона о ратификации Рамочного соглашения с правительством Дании относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине". Затем они будут внесены на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщалось, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале сообщил, что правительство в среду планирует рассмотреть дальнейшее смягчение карантинных мер.

По материалам: ukrinform.ru