<img class="aligncenter" title="В Украину за сутки чартерными и спецрейсами вернулось более 500 человек " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/bfd861d481e5c5a47cfef8cfc61375c1.jpg» alt=»В Украину за сутки чартерными и спецрейсами вернулось более 500 человек» width=»100%» />

В Украину за сутки чартерными и спецрейсами вернулось более 500 человек

20.05.2020 10:33

Укринформ

В течение суток Международный аэропорт «Борисполь» принял четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса, которыми в Украину прибыли 535 человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили 535 человек, прибывших самолетами из Еревана, Тель-Авива, Амстердама и Риги… В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лица с повышенной температурой тела не выявлены», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, все прибывшие граждане установили мобильное приложение «Дій вдома» и обязались быть на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильное приложение.

По информации пресс-службы, всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и выезд из Украины 17,3 тыс. лиц.

По материалам: ukrinform.ru