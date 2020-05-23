Степанов объяснил критерии распределения медсредств в регионы

23.05.2020 14:15

Укринформ

Распределение всех средств индивидуальной защиты для медиков и медицинского оборудования, которое осуществляет Министерство здравоохранения, происходит по четким и понятным критериям. Прежде всего, это регионы, которые больше всего страдают от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

"У нас очень четкие и понятные критерии распределения медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Прежде всего, мы отправляем это в больницы, работающие с больными COVID-19 в экстренную медицинскую помощь, а также в области, которые больше всего страдают от коронавирусной болезни", — подчеркнул Степанов.

По словам министра, 22 мая в регионы была доставлена ​​последняя партия из груза группы Нафтогаз — это благотворительная помощь на сумму 500 млн грн. Среди закупок: более 388 тыс. защитных костюмов; 12 мобильных рентген; 200 мониторов пациентов; 50 ультразвуковых мобильных аппаратов. "Весь этот груз был распределен в 14 регионов, наиболее пострадавших от коронавируса и нуждающихся в помощи. И у меня была возможность лично убедиться в том, что груз дошел до адресата во время региональной поездки в Черновицкую область", — резюмировал Степанов.

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Как сообщалось, 21 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов осуществил рабочую поездку в Черновицкую область.

По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru