В Украине существует недоверие к проекту Мемориального центра "Бабий Яр" — Дробович

26.05.2020 22:25

Укринформ

Инициатива с меморіалізації Бабьего Яра от Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» не вызывает доверия в украинском обществе.

Такое мнение высказал во время круглого стола председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается одной из последних больших частных инициатив мемориализации Бабьего Яра, которая стартовала в 2016 году, когда при поддержке частных доноров украинского, русского, еврейского происхождения возникла попытка создания Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», то здесь есть проблемы. Потому что в обществе сейчас есть недоверие к этому проекту, а с другой стороны – чрезвычайно сильное внимание», — сказал Дробович.

По его словам, сейчас разгорается конфликт вокруг того, как мемориализовать Бабий Яр в условиях, когда есть Национальный заповедник «Бабий Яр» с его скромными возможностями и потенциально большой проект Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», который инициируют доноры, значительная часть которых – иностранные.

"Поэтому мы имеем, с одной стороны, кризис доверия к тому, как будет осуществлена мемориализация, с другой стороны – недовольство тем, как была осуществлена мемориализация государством за предыдущие годы. Есть экспертное сообщество, которое предлагает решение, как надо мемориализовать пространство Бабьего Яра, и дальше мы имеем совершенно очевидные риски, связанные с тем, что часть доноров проекта «Бабий Яр» имеют российское происхождение, российский капитал и есть угроза, что они каким-то образом могут повлиять на нарратив проекта», — отметил глава УИНП.

В то же время он подчеркнул, что если доверия не будет, то судьба этого проекта будет такая же, как и всех предыдущих не состоявшихся частных инициатив.

«Поэтому и Виталий Нахманович (заместитель председателя рабочей группы по наработке концепции Бабьего Яра при Институте истории Украины НАНУ – ред.), и другие специалисты отмечают, что здесь необходимо действие государства, потому что если государство не начнет действовать, эти частные инициативы будут приходить и исчезать. Этому проекту на данный момент доверия недостаточно, чтобы состояться», — сказал Дробович.

Он также напомнил, что бывший министр культуры Владимир Бородянский в свое время предложил конкретную форму сотрудничества со всеми участниками проекта.

«Последняя действующая логика, которую сформулировал уполномоченный министр, была такая, что государство разрабатывает рамочные общие правила и приглашает к ней присоединиться всех, кто захочет. И эту рамку, и эти правила будет разрабатывать государство. В диалоге со всеми стейкхолдерами. Но нести ответственность будет государство, потому что общество уполномочивает государство это делать. Пока эта рамка не изменена. И всех приглашаем только в такую форму сотрудничества», — отметил Дробович.

Как сообщалось, в 2016 году в Украине основали Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”. По плану в 2023 году на месте урочища Бабий Яр в Киеве должны открыть мемориал с музеем и исследовательской зоной.

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Однако проект раскритиковали за то, что в него вложили деньги российские бизнесмены украинского происхождения Павел Фукс, Михаил Фридман и Герман Хан.

В сентябре 2019 года жюри международного архитектурного конкурса выбрало проект будущего Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, разработанный командой австрийских архитекторов. Они предложили проложить подземную тропу, которая ведет к центру с темным и светлым залами. Однако проект раскритиковали за то, что он нарушает традиционный иудейский закон, запрещающий раскапывать и застраивать места захоронения.

Оппоненты концепции Фридмана — Хана выступают за другой вариант музея, который разработал Институт истории Национальной академии наук. Он предлагает открыть музей в уже существующем помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В 2018 году эту идею профинансировало Министерство культуры, но проект был заморожен.

По материалам: ukrinform.ru