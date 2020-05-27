Лекарства, закупленные в этом году, станут обеспечением на следующий – Степанов

27.05.2020 10:53

Укринформ

Те лекарственные средства, которые будут закупаться за средства 2020 года, станут обеспечением на следующий год.

Об этом на брифинге 27 мая сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что мы сейчас будем закупать за средства 2020 года, это все лекарственные средства, там большие сроки закупки, от 4 до 6 месяцев. И они начнут поставляться в конце 2020 — начале 2021 года. И это будет обеспечение 2021 года", — сказал он.

Степанов отметил, что на сегодняшний день в Украине осталось лекарственных средств на 3,9 млрд грн. По его словам, еще ожидаются от международных партнеров лекарственные средства на сумму 4,6 млрд грн.

"В целом это 8,5 млрд грн. На такую ​​сумму получаем лекарственные средства по абсолютно всем программам. Это и детская онкология, и взрослая онкология, и сердечно-сосудистые заболевания. Мы существенно ускорили поставки от наших международных организаций", — сказал Степанов.

Читайте также: Степанов: Украинцы могут выехать за границу на авто, а самолетами — с 15 июня

Как сообщал Укринформ, ранее глава Минздрава сообщил, что на этой неделе будут завершены все необходимые процедуры по закупке лекарств, и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начнет проводить тендеры.

По материалам: ukrinform.ru