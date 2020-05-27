Политические элиты запустили процессы переподчинения их деятельности определенным целям — САП

Заявление

27.05.2020 14:09

Укринформ

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что политические элиты запустили процессы переподчинения их деятельности определенным целям.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице САП в Facebook.

В ведомстве отметили, что "общение между структурными подразделениями Офиса генерального прокурора путем съемки и размещения видеороликов и сообщений в социальных сетях не соответствует мировым стандартам работы правоохранительных органов".

"Да действия никоим образом не способствуют утверждению авторитета органов правопорядка и прокуратуры в частности, а имеют обратный эффект в обществе. Работа САП и НАБУ не согласуется со старыми стандартами работы правоохранительной системы, а запущенный маховик антикоррупционной борьбы невозможно остановить, ведь он не зависит от фамилий руководителей. В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми политическими элитами процессы переподчинения нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства", — указывают в прокуратуре.

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В САП призвали генпрокурора "не быть частью таких процессов, не оказывать давление на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему".

В прокуратуре напомнили, что на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению лиц, которые "еще 5 лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в режиме online".

В САП выразили уверенность, что виновные обязательно понесут предусмотренную законом ответственность по приговорам.

"И это должны быть именно приговоры и именно суда, и исключительно Высшего антикоррупционного суда, а не "хотелок" следователя, детектива или прокурора. Объемы дел, в которых судьям Высшего антикоррупционного суда необходимо разобраться и поставить точку, составляют тысячи томов. При этом Суд является независимым и осуществляет правосудие в соответствии с процедурой, установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями Холодницкого, Сытника или даже Венедиктовой", — резюмировали в прокуратуре.

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Как сообщалось, 26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о бездействии САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

В ответ прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором отметили, что генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП.

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Авторы письма также опровергли заявления генпрокурора о недостатках в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

27 мая Венедиктова ответила на открытое письмо прокуроров САП, призвав их привести яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах.

По материалам: ukrinform.ru