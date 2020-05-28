Изнасилование в Кагарлыке: Геращенко уверяет, что виновные не смогут избежать наказания

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сравнил события в Кагарлыке и события во Врадеевке и отметил, что виновники последнего до сих пор отбывают наказание.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Цензор.НЕТ«.

«Что касается преступления во Врадеевке, то там 4 правоохранителей получили тюремные сроки. Двое из них — по 15 лет за решеткой, они до сих пор отбывают наказание. Ещё один находится в колонии Запорожской области… Четвертый, который был помощником и скрывал преступление, получил 5 лет и уже отбыл наказание».

Геращенко добавил, что и полицейские из Кагарлыка будут нести ответственность за свои зверские действия:

«Мы обязаны рассматривать все жалобы. Мы делаем всё, чтобы бесчинства полицейских не остались без соответствующей реакции».

Чиновник добавил, что на данный момент все работники отделения полиции Кагарлыка выведены из штата и правоохранители проверяют все их действия:

«Начальника вроде уже уволен… Или находится в процессе увольнения. Начальник всегда обязан знать, чем занимаются его подчиненные».

Напомним, ранее мы сообщали, что комитет ВР соберется на закрытое заседание из-за событий в Кагарлыке.