В понедельник, 25 апреля, на заседании Госдумы РФ Володин заявил, что Кремль начал «спецоперацию» на украинской территории, чтобы страна-оккупант смогла «вернуть то, что всегда было ее», информирует «НБН».

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, выложив кадры заседания, где глава Госдумы России утверждает, что Москва обязательно вернет все свои «утерянные и замороженные» активы. Володин заявил, что российские активы якобы были отобраны также, как и земли, которые страна-агрессор «возвращает себе».

Геращенко подчеркнул, что цель Путина в войне с Украиной не «забота о старушках Донбасса», которые восемь лет страдают от бомб «ненавистных нацистов», а желание стать императором.

Ранее в России озвучили цели оккупантов на втором этапе «спецоперации» в Украине. Замкомандующего ЦВО Российской Федерации рассказал, какие территории путинские войска хотят взять под контроль в следующей фазе боевых действий.