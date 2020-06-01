Возобновление авиасообщения: министр Криклий рассказал, куда в первую очередь смогут полететь украинцы

Министр инфраструктуры напомнил, что авиаперелеты возобновят с 15 июня и отметил, что прежде всего будут открыты туристические направления.

Об этом Владислав Криклий поведал в эфире «Сніданок з 1+1», пишет «НБН«.

Чиновник отметил, что возобновление авиасообщения, как внутреннего так и внешнего запланировано на 15 июня. При этом Криклий не откидает варианта, что внутренние авиаперелеты могут начаться чуть раньше.

Что касается международного авиасообшения, то, в первую очередь, полететь можно будет в популярные туристические страны:

«Я говорю о тех курортных странах, куда многие хотят попасть — это Турция, Греция, Кипр, Грузия, Хорватия, Черногория. Могу также с уверенностью сказать, что в ближайшее время не стоит ждать самолетов в Испанию и Италию».

Министр добавил, что Украина выбирает страны, куда можно полететь, по двум критериям: если в другой стране открыто авиасообщение и если там нет серьезных проблем с распространением коронавируса:

«Мы не будем разрешать перелеты в те государства, где рисковая ситуация. Сейчас мы также думаем, как сделать так, чтобы туристы прямо в аэропорту проходили экспресс-тест на коронавирус, ведь это гораздо удобнее, нежели 14-дневный карантин. Тест сдал и через 2-3 часа уже знаешь о своем состоянии».

Напомним, ранее мы писали, что авиасообщение возобновят в июне.