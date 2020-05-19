Авиасообщение могут возобновить в июне — Шмыгаль

18.05.2020 22:55

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что авиасообщение вероятно можно будет возобновить в июне.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

«Авиасообщение возобновится вероятно в июне-месяце. Но надо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь. То есть, открыть аэропорты в Украине и не иметь куда вылететь — это не возобновление авиасообщения. Надо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение», — сказал Шмыгаль.

По его мнению, следует учитывать то, что страны Европейского Союза планируют возобновить авиасообщение не ранее 15 июня.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

По материалам: ukrinform.ru