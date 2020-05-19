Авиасообщение могут возобновить в июне — Шмыгаль
Авиасообщение могут возобновить в июне — Шмыгаль
18.05.2020 22:55
Укринформ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что авиасообщение вероятно можно будет возобновить в июне.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.
«Авиасообщение возобновится вероятно в июне-месяце. Но надо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь. То есть, открыть аэропорты в Украине и не иметь куда вылететь — это не возобновление авиасообщения. Надо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение», — сказал Шмыгаль.
По его мнению, следует учитывать то, что страны Европейского Союза планируют возобновить авиасообщение не ранее 15 июня.
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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.
По материалам: ukrinform.ru