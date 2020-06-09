Генпрокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату

Как отметила Ирина Венедиктова, ей не хватает 38 тысяч гривен, чтобы содержать семью. Поэтому, приходиться использовать ранее накопленные сбережения.

Об этом генпрокурор Украины поведала в интервью «Украинским новостям«, пишет «НБН«.

По словам Венедиктовой, в прошлом месяце она получила 38 тысяч гривен на руки, а такая сумма слишком маленькая для нормального существования.

Чиновница добавила, что у неё много расходов и чтобы полностью их покрыть ей приходиться тратить свои сбережения, которые, к стати, уеж заканчиваются:

«Мне кажется, что уже скоро я «съем» всю сою финансовую подушку. Моя зарплата — 38 тысяч гривен. А я же не одна, у меня дети, семья, домашние любимцы, которых надо отвести к ветеринару… Приходиться пользоваться запасами».

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что быть журналистом в Украине опасно.