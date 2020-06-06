Венедиктова считает, что быть журналистом в Украине опасно

Общество
Христина Качоровська0
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В день журналиста Генеральный прокурор вспомнила, сколько людей этой профессии были убиты в Украине.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — pravda.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Сегодня мы празднуем день журналиста. Безопасно ли заниматься журналистикой в Украине? Печально признавать, но нет. Пора менять такую тенденцию».

И сделать так, чтобы «правда журналистов не стоила им жизней» обязаны представители правоохранительных структур:

«Нужна расследовать все преступления в отношении журналистов, виновные не должны избежать наказания. Гонгадзе, Шеремет, Веремий, Бузина, Сергеенко — эти резонансные убийства так и не расследованы до конца. А наши журналисты продолжают страдать от давления, угроз и насилия».

Напомним, ранее мы писали, что 6 июня отмечается День журналиста.


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