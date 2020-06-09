Пьяного вдребезги артиста Ефремова сняли сразу после смертельного ДТП в центре Москвы (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0
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8 июня вечером на Смоленской площади в центре Москве произошло страшное ДТП, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Михаил Ефремов сразу после ДТП.
Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Фото: mk.ru.

Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную линию и на полном ходу лоб в лоб врезался в Газель. Оказалось, артист был настолько сильно пьян, что не понимал происходящего вокруг. Вместе с Ефремовым в его джипе в момент аварии находились актер Иван Стебунов с женой. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и к утру скончался в больнице. Сам Ефремов и его пассажиры не пострадали.

Как выяснилось позже, погибший мужчина прибыл в Москву на заработки и работал курьером. У него осталась жена и двое детей.

Дочь Ефремова Анна-Мария в своем Instagram написала, что она считает неправильным садиться за руль в пьяном виде, а также пообещала носить отцу передачи в тюрьму, если того посадят.

Видео страшного ДТП.

https://youtu.be/KuqxNLZc1Gw

Ранее сообщалось о том, что в России начался вой на болотах.

 


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