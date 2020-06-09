Пьяного вдребезги артиста Ефремова сняли сразу после смертельного ДТП в центре Москвы (Видео)

8 июня вечером на Смоленской площади в центре Москве произошло страшное ДТП, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную линию и на полном ходу лоб в лоб врезался в Газель. Оказалось, артист был настолько сильно пьян, что не понимал происходящего вокруг. Вместе с Ефремовым в его джипе в момент аварии находились актер Иван Стебунов с женой. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и к утру скончался в больнице. Сам Ефремов и его пассажиры не пострадали.

Как выяснилось позже, погибший мужчина прибыл в Москву на заработки и работал курьером. У него осталась жена и двое детей.

Дочь Ефремова Анна-Мария в своем Instagram написала, что она считает неправильным садиться за руль в пьяном виде, а также пообещала носить отцу передачи в тюрьму, если того посадят.

Видео страшного ДТП.

https://youtu.be/KuqxNLZc1Gw

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