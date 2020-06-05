Вой на болотах: Цимбалюк рассказал о реакции Кремля на переговоры Киева в Берлине

Так журналист и репортер украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк прокомментировал раздражение Кремля от визита команды Зеленского в Берлин и его новой позицией относительно Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По словам журналиста, Украина фактически заявила о переходе ко второму плану – плану «Б» по оккупированному Донбассу в связи с неэффективностью миротворческих потуг.

«На болотах вой. Московский цирк генерирует новые проклятия в наш адрес», — так сказал Цимбалюк о реакции Кремля на новую позицию Киева относительно Донбасса.

Катализатором такой реакции послужило заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что «Л/ДНР» будут уничтожены после возвращения Донбасса в лоно Украины.

Цимбалюк отметил это заявление, как знаковое, поэтому и считает его началом действия плана «Б», что, по его мнению, должно приятно удивить украинцев.

Запись выступления Романа Цимбалюка.

Ранее сообщалось о том, что Путину напомнили о невыполненных обещаниях по Донбассу и Крыму.