Правительство выделило еще почти 3 миллиарда на пособие по безработице

10.06.2020 20:09

Укринформ

Кабинет министров принял решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно более 2,97 млрд грн для выплаты пособия по безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня, 10 июня, на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2972 ​​млн грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе", — говорится в сообщении.

Как отметил министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места.

"Но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того, чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным", — сказал Петрашко.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабмина №308 от 27 апреля 2020 года «О выделении средств для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы» была предоставлена финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы в объеме 1,277 млрд грн для выплаты помощи по безработице. На сегодняшний день предоставлена финансовая помощь на сумму 1,198 млрд грн, что составляет 94% предусмотренных объемов. На момент выделения правительством финансовой помощи численность получателей пособия по безработице превышала прошлогодние показатели на 43%. На сегодняшний день уже количество тех, кто получает помощь по безработице, на 78% превышает прошлогодние показатели.

По материалам: ukrinform.ru