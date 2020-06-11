Подрыв авто контрразведчика СБУ: суд разрешил заочное следствие в отношении организаторов

11.06.2020 20:21

Укринформ

Начато специальное досудебное расследование в отношении организаторов подрыва автомобиля работника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша, совершенного в марте 2017 года в Мариуполе.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"Октябрьский райсуд г.Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области по осуществлению специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 2 представителей незаконных вооруженных формирований РФ, подозреваемых в создании террористической группы или террористической организации; совершении террористического акта; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст.27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, участники НВФ РФ «Центр специальных операций Министерства государственной безопасности «ДНР» организовали совершение террористического акта на территории Мариуполя: 31 марта 2017 года в результате подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado погиб служащий УСБУ в Донецкой области Александр Хараберюш.

Кроме того, подозреваемые участвовали в подготовке к совершению террористических актов в Мариуполе и Северодонецке Луганской области, которым удалось предотвратить, а также организовали незаконное изготовление самодельных взрывных устройств.

Как сообщал Укринформ, 31 марта 2017 года в Мариуполе взорвали автомобиль, в котором был заместитель начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковник Александр Хараберюш. Офицер погиб на месте.

31 октября 2017 года СБУ сообщила, что убийцу, Юлию Просолову, задержали в Одессе. По данным спецслужбы, террористка работала на так называемый Центр специальных операций "МГБ ДНР", который действует под кураторством российских спецслужб. Ее обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2018 года Прасолову приговорили к 12 годам с конфискацией имущества.

7 сентября 2019 года ее передали Москве при обмене удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.

фото: прокуратура Донецкой области

По материалам: ukrinform.ru