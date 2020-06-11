Реформа госслужбы: в Кабмине говорят, сокращений рабочих мест не будет

11.06.2020 17:57

Укринформ

В рамках реформы государственной службы не предусматривается сокращение количества рабочих мест в органах местного самоуправления.

Об этом сказал в эфире телеканала "Украина24" министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я не думаю, что люди останутся без работы. Общеизвестная цифра, что среди всех государственных служащих сейчас есть около 29 тысяч вакантных должностей, то есть на самом деле количество мест служащих местного самоуправления, которое будет создано в объединенных территориальных громадах, как минимум будет равняться тому количеству, что сейчас есть в местных государственных администрациях, потому что основные полномочия перейдут на места", — сказал Немчинов.

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Он добавил, что в рамках реформы госслужбы будет происходить и набор профессиональных кадров.

По материалам: ukrinform.ru