Что необходимо предпринять, чтобы не искусали клещи: советы специалистов

В последние годы отмечается более интенсивное нашествие клещей, которые становятся более агрессивными и могут доставлять много неприятностей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По статистике только в период с 2004 по 2016 годы количество случаев заболеваний, связанных с укусами клещей удвоилось.

Специалисты посоветовали, что нужно предпринять, чтобы при прогулках в парке или в лесу не «поймать» клеща и не пострадать от его укуса.

Главным моментом при прогулках в местах возможного обитания клещей является одежда, а именно правильное ее ношение.

Надо исходить из того, что клещ всегда ползет снизу вверх, поэтому во время прогулок в лесу или в парке одежда должна быть плотно закрыта, брюки заправлены в сапоги или носки, куртку или рубашку необходимо заправить в брюки. Это касается и манжет рубашки, они должны быть застегнуты и плотно прилегать к руке.

Второй момент, желательно носить одежду светлых тонов, что поспособствует быстрому обнаружению клещей. Также во время прогулок нужно регулярно осматривать себя и спутников.

Таким образом, соблюдая меры предосторожности, можно избежать нежелательной встречи с клещами и, не дай бог, укуса.

Если же ваша деятельность связана с постоянным нахождением в лесу или в парке, то правильным решением будет ежегодная прививка от клещей.

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