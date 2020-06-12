Что во время клинической смерти происходит с человеком: если страшно, не читайте

Свет в конце тоннеля – самое распространенное видение, о котором рассказывали люди, пережившие клиническую смерть.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net..

Ученые с давних времен пытались понять и объяснить природу околосмертных переживаний людей. На протяжении длительного времени было принято считать, что клиническая смерть наступает, когда прекращается кровообращение и функционирование мозга.

Однако в настоящее время эта гипотеза поддается сомнению. Эксперименты, проведенные учеными на крысах, показали, что при прекращении кровообращения головной мозг грызунов не прекращал функционировать, и даже был более активным.

Этим, по мнению ученых, и объясняются видения у людей в стадии клинической смерти. Многие ученые видения галлюцинациями, вызванными гипоксией головного мозга. Они считают, что околосмертные видения происходят у людей не во время клинической смерти, а на ранних этапах отмирания головного мозга во время агонии.

Гипоксия и угнетение коры головного мозга приводит к возникновению так называемого туннельного зрения. Когда в головной мозг не поступает информация от зрительного нерва, в коре мозга появляется сплошная засветка, что объясняет видение света в конце тоннеля.

Бывают еще ощущения полета или падения, что объясняется нарушениями в вестибулярном аппарате.

Еще одно распространенное видение людей, переживших состояние клинической смерти – это ощущение того, что вся жизнь пронеслась перед глазами.

По мнению ученых, это объясняется процессом угасания и восстановления ЦНС. Первыми угасают молодые структуры мозга, а восстанавливают свою работу первыми более давние структуры. Поэтому у пациента могут всплывать в памяти все эти события.

Ранее сообщалось о том, что сало делает с организмом человека.