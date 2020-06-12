Пограничники опровергают фейк о закрытии пунктов пропуска с Польшей

12.06.2020 14:13

Укринформ

Информация, появившаяся в некоторых польских СМИ, о якобы планах украинской стороны приостановить с 15 июня работу пунктов пропуска на границе с Польшей, не соответствует действительности.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко.

"Эта информация не соответствует действительности", — заявил Бойко.

По его словам, украинская сторона готова к возобновлению работы и пропуску лиц на всех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Руководитель пресс-службы ГПСУ отметил, что в соответствии с решением правительства Украины с 29 мая возобновлена ​​работа 66-ти пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

Как акцентировал Бойко, сейчас ГПСУ ожидает соответствующего решения с польской стороны о возобновлении работы всех пунктов пропуска на общей границе. Речь идет о ПП "Устилуг-Зосин", "Угринов-Долгобичув", "Грушев-Будомеж", и "Смельница-Кросценько", а также "Медика-Шегини" для движения автомобильного транспорта.

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В некоторых польских СМИ появилась информация о том, что якобы украинская сторона с 15 июня планирует приостановить работу своих пунктов пропуска на границе с Польшей. Поэтому Ассоциация садоводов Польши обратилась к председателю Совета министров РП с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и сделать все возможное для исправного пересечения границы украинцами, которые направляются на сезонную работу в Польшу.

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По состоянию на сегодня на украинско-польской границе функционируют три автомобильных пункта пропуска: "Рава-Русская — Гребенне", "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева" и один пешеходный — "Шегини-Медика". Его могут пересечь граждане Украины, которые имеют разрешение и постоянное или временное проживание в Польше, дипломаты, студенты, обучающиеся в Польше, близкие родственники граждан РП, а также те, кто едет в Польшу на работу на основании рабочих виз и разрешений на работу или заявлений работодателя о намерении трудоустройства. С туристической целью посещать Польшу граждане Украины пока не могут.

По материалам: ukrinform.ru