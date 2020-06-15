Дело Стерненко: возле суда сотни правоохранителей, к зданию никого не подпускают

В понедельник, 15 июня, будет продолжение судебного заседания по избранию меры пресечения для активиста Сергея Стерненко.

Об этом пишет «НБН«.

В пятницу, 12 июня, на первом заседании суда, которое длилось почти весь день, избрать меру пресечения так и не удалось. Добавим, что прокуроры просят для активиста круглосуточный домашний арест.

Тогда же, 12 июня, возле суда собрались сотни активистов на поддержку Стерненко. Не обошлось и без столкновений с правоохранителями.

Сегодня же, сообщает Стерненко у себя в Facebook, возле суда уже собралось несколько сотен представителей правоохранительніх органов. Как отмечет активист, из так много, что «можно взять Донецк»:

«Ворота возле суда закрыли. Всех обыскивают».

Напомним, ранее мы писали, что Супрун готова взять Стерненко на поруки.