После столкновений под Шевченковским судом отстранили двух полицейских

15.06.2020 20:03

Укринформ

После столкновений возле Шевченковского районного суда, где сейчас избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, двое полицейских отстранены от занимаемых должностей.

Об этом на брифинге сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает корреспондент Укринформа.

Крищенко напомнил, что по факту столкновений под судом пять человек были доставлены в райуправление полиции: один — после конфликта с журналисткой одного из телеканалов, остальные четверо мешали полицейским, когда они пытались пресечь этот конфликт.

«Мы видели этот файл (когда правоохранители били человека, лежавшего на земле — ред.). По этим фото я назначил служебную проверку, двое полицейских отстранены. Этот человек, который был на фото, он был доставлен ​​в управление, и этот человек обратился за медицинской помощью. Зафиксировали ссадины — это то, что известно в настоящее время. Результаты служебной проверки мы направим в ГБР», — сказал Крищенко.

По его словам, двое отстраненных полицейских — из полиции именно Киева, из одного из полков спецназначения.

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Глава полиции Киева уточнил, что в отношении тех лиц, которые нападали на журналистов, были составлены админпротоколы о хулиганстве и не выполнении законных требований сотрудников полиции.

«Также мы внесли уголовное производство по статье 171 УКУ — препятствование журналистской деятельности, и будем работать с журналисткой. Если будет заявление, если будет видео, мы сможем потом действия этого человека квалифицировать в уголовной плоскости (речь идет о возможной дополнительной квалификации или переквалификации производства — ред.) Пока внесены по факту препятствования», — уточнил Крищенко.

Он отметил, что возле Шевченковского суда на охрану порядка задействовано 400-450 правоохранителей — это полиция вместе с Нацгвардией, а также здесь есть судебная охрана, выполняющая свои отдельные функции по охране порядка, поддержанию порядка в судебном заседании и внутри суда.

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По его словам, кроме одного пострадавшего мужчины, которого доставили в райуправление полиции из-под Шевченковского суда, и который обратился затем за медпомощью, «насколько мне известно, никто больше не обратился».

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Под судом — несколько сотен активистов, которые пришли в поддержку Стерненко.

Ранее, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позднее его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Ни одного приговора по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru