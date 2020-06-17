Неправосудные приговоры: Малюська прокомментировал решение КСУ

17.06.2020 19:46

Укринформ

В связи с принятием Конституционным судом решения о неконституционности статьи 375 Уголовного кодекса о заведомо неправосудных приговорах несколько судей могут избежать ответственности.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Конституционный суд и ответственность за заведомо неправосудные приговоры… На самом деле… проблема крайне сложная, потому что, действительно, у нас есть лица, осужденные по этой статье Уголовного кодекса, и ее декриминализация, по идее, автоматически должно привести как раз к тому, что лица, признанные виновными, будут освобождены от уголовной ответственности, несмотря на то, что они совершали и результатом чего стали, собственно, обвинительные приговоры судьи. Их не так много, но они есть", — сказал Малюська.

По его словам, главная проблема в том, что если бы даже не было этой статьи о заведомо неправосудном приговоре, такие судьи все равно понесли бы наказание, но по другой статье Уголовного кодекса.

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"Как выйти из этой ситуации, чтобы лица не получили освобождение от наказания просто ввиду того, что специальная норма отменена, а общая остается — это, по-прежнему, является преступлением, — здесь нужно будет, наверное, поработать хорошо Верховной Раде, и, опять же, и нам так же совместно с ними разработать законопроект, который разрешил бы переквалификацию", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Министерство юстиции понимает: проблема есть.

"Собственно, это наверняка что понимает и Конституционный суд Украины, который предоставил срок Верховной Раде на исправление этой ошибки. Кроме того, также обратил внимание, что Конституционный суд сказал не просто о том, что этой нормы не может быть вообще либо санкции или преступления, а он обратил внимание на размытость формулировки, неконкретность и, собственно, возможность неоднозначного толкования того, что же является заведомо неправосудным", — добавил Малюська.

Кроме того, отметил он, КСУ также обратил внимание на то, что это может использоваться как инструмент давления на "судей, которые выносят справедливые решения, однако иногда ошибочные".

"Соответственно, чтобы все это урегулировать нужно поработать еще несколько месяцев", — сказал министр.

Как сообщалось, 11 июня КСУ признал неконституционной статью 375 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы судей за вынесение неправосудного приговора.

По материалам: ukrinform.ru