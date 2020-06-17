В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении министра образования
В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении министра образования
17.06.2020 22:27
Укринформ
Верховной Раде предложено назначить Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте под номером 3675.
В карточке документа отмечается, что его инициатором является Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается также, что проект постановления передан на рассмотрение руководству.
Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 11 июня заявил, что ректор Черниговского национального технологического универистета Сергей Шкарлет рассматривается как один из кандидатов на должность министра образования и науки.
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Президенту кандидатуру Шкарлета на эту должность рекомендовал Совет ректоров.
Должность министра образования и науки вакантна с марта 2020 года, когда правительство Алексея Гончарука в полном составе ушло в отставку.
Сейчас МОН в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.
По материалам: ukrinform.ru