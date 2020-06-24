Популярный горнолыжный курорт «Буковель» затопило из-за обильных осадков (ВИДЕО)

Сильные дожди на западе Украины принесли немало беды. Реки выходят из берегов и разрушают всё вокруг: дороги, жилые дома… Досталось и популярному украинскому курорту «Буковель».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Людям удалось снять, как потоки воды затапливают домики, которые расположены в «Буковеле».

Помимо этого, из-за непрекращающихся дождей и сильного паводка, перекрыты дороги государственного значения. К примеру, в Верховинском райне из-за оползня в поселке Буковец, остановилось движение на трассе «Татаров — Камянец-Подольский».

Также, из-за высокого уровня воды в городе Галич, закрыт проезд трассой «Львов-Ивано-Франковск».

Напомним, ранее мы писали, что пик непогоды в Ивано-Франковской области ожидается 24 июня.