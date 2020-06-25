Кабмин распределил 7,6 миллиона на жилье для семей Героев Небесной Сотни

25.06.2020 21:22

Укринформ

Сегодня Кабинет министров Украины принял решение о выделении субвенции на выплату денежной компенсации за жилье семьям Героев Небесной Сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции достоинства.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

"В областные бюджеты 5 областей будут направлены средства в общем объеме свыше 7,6 млн гривень. Это позволит выплатить компенсацию за жилье 6 семьям участников событий на Майдане", — говорится в сообщении.

Документ принят в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 206, которым унормирован вопрос обеспечения жильем некоторых категорий лиц, принимавших участие в Революции достоинства, а также членов их семей.

Как отметили в Минветеранов, министерством также представлены на рассмотрение правительства проекты распоряжений о выплате денежной компенсации для лиц с инвалидностью из числа участников АТО/ООС, участников боевых действий на территории других государств и членов их семей.

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Кроме того, подготовлен проект распоряжения о распределении субвенции для выплаты компенсации внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и передан в Министерство юстиции для проведения правовой экспертизы.

После заключения Минюста проект распоряжения будет направлен на рассмотрение правительства.

По материалам: ukrinform.ru