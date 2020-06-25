Карантинные рейды: нарушения выявляет каждая четвертая проверка

25.06.2020 19:35

Укринформ

Территориальные органы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ежедневно проверяют более 4000 объектов по соблюдению ими требований противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Госпродпотребслужба с 18 июня усилила государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе за противоэпидемическими мерами. Так, 23 июня 2020 г. проверено 4269 объектов, из них 650 — заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлено нарушение соблюдения требований противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы нарушителям предоставили 896 предписаний (предложений), наложили 74 штрафа, в 189 случаях относительно выявленных нарушений информировались органы местной власти и в 102- органы Национальной полиции.

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Как сообщалось, во исполнение протокола №10 внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 13 июня 2020 года Госпродпотребслужба усилила государственный надзор (контроль) за соблюдением санитарного законодательства в пунктах тестирования внешнего независимого оценивания, дошкольных учреждениях, заведениях общественного питания, объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственными рынками и другими объектами согласно установленным требованиям по осуществлению противоэпидемических мероприятий на период карантина в связи с распространением короновирусной болезни (COVID-19), утвержденного постановлениями главного государственного санитарного врача Украины.

По материалам: ukrinform.ru