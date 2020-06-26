ГБР пыталось попасть на “зарешеченную” выставку картин из коллекции Порошенко

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ГБР пыталось попасть на “зарешеченную” выставку картин из коллекции Порошенко

ГБР пыталось попасть на “зарешеченную” выставку картин из коллекции Порошенко

26.06.2020 18:18

Укринформ

Работники Государственного бюро расследований прибыли в Музей Ивана Гончара, где открылась выставка картин из коллекции семьи Порошенко, которые фигурируют в уголовном производстве о якобы незаконной перевозке их через границу.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Европейская солидарность” в Facebook.

"ГБРовцы снова прибыли в музей, где сегодня открылась выставка картин из коллекции Петра и Марины Порошенко", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному видео, работники ГБР хотели провести экспертизу и определить стоимость картин.

Однако адвокат директора музея попросил представителей ГБР показать постановление суда, согласно которому это можно им делать. Следователь не смог предоставить соответствующие документы и в результате вынужден был покинуть территорию музея.

Читайте также: Порошенко заявляет, что против него возбудили дело из-за Томоса

Вместе с тем, как свидетельствуют фото с сайта «Евросолидарности», экспозиция картин на этот раз была в зарешеченном пространстве.

«Картины мировых художников за тюремной решеткой — таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции Порошенко», — отмечается, в частности, в сообщении.

ГБР пыталось попасть на “зарешеченную” выставку картин из коллекции Порошенко

ГБР пыталось попасть на “зарешеченную” выставку картин из коллекции Порошенко

Как сообщалось, ранее ГБР вызвала на 26 мая Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко тогда не пришел на допрос в ГБР. Вместо этого он в Музее Ивана Гончара представил выставку картин из своей частной коллекции. Эти картины и фигурируют в деле ГБР относительно перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Представители ГБР тогда пришли в Музей Ивана Гончара. По словам представителей учреждения, силовики выломали дверь.

В ГБР сообщили, что прибыли в музей, чтобы вручить Порошенко сообщение о вызове на допрос и провести следственные действия. При этом в ГБР утверждают, что администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий, поэтому было привлечено спецподразделение.

4 июня Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины якобы с утаиванием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Фото: Евросолидарность

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Четыре тысячи флаконов препарата для лечения рака крови распределят по Украине

Таисия Слепцова

В Украине изменили подход к выписке из больницы больных COVID-19

Таисия Слепцова

Гриневич объяснила, почему частные вузы не получают госзаказы

Таисия Слепцова

Добавить комментарий