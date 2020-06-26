ГБР пыталось попасть на “зарешеченную” выставку картин из коллекции Порошенко

26.06.2020 18:18

Укринформ

Работники Государственного бюро расследований прибыли в Музей Ивана Гончара, где открылась выставка картин из коллекции семьи Порошенко, которые фигурируют в уголовном производстве о якобы незаконной перевозке их через границу.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Европейская солидарность” в Facebook.

"ГБРовцы снова прибыли в музей, где сегодня открылась выставка картин из коллекции Петра и Марины Порошенко", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному видео, работники ГБР хотели провести экспертизу и определить стоимость картин.

Однако адвокат директора музея попросил представителей ГБР показать постановление суда, согласно которому это можно им делать. Следователь не смог предоставить соответствующие документы и в результате вынужден был покинуть территорию музея.

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Вместе с тем, как свидетельствуют фото с сайта «Евросолидарности», экспозиция картин на этот раз была в зарешеченном пространстве.

«Картины мировых художников за тюремной решеткой — таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции Порошенко», — отмечается, в частности, в сообщении.

Как сообщалось, ранее ГБР вызвала на 26 мая Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко тогда не пришел на допрос в ГБР. Вместо этого он в Музее Ивана Гончара представил выставку картин из своей частной коллекции. Эти картины и фигурируют в деле ГБР относительно перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Представители ГБР тогда пришли в Музей Ивана Гончара. По словам представителей учреждения, силовики выломали дверь.

В ГБР сообщили, что прибыли в музей, чтобы вручить Порошенко сообщение о вызове на допрос и провести следственные действия. При этом в ГБР утверждают, что администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий, поэтому было привлечено спецподразделение.

4 июня Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины якобы с утаиванием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Фото: Евросолидарность

По материалам: ukrinform.ru