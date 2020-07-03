Суд оставил без изменений меру пресечения Стерненко

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03.07.2020 14:14

Укринформ

Киевский апелляционный суд оставил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение принято 3 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коллегия судей решила: постановление Шевченковского райсуда столицы о применении в отношении Стерненко Сергея Вячеславовича меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста оставить без изменений, а жалобу защитников оставить без удовлетворения", — огласил судья.

На судебном заседании адвокаты Стерненко просили изменить ему меру пресечения на личное обязательство. Среди поручителей были председатель парламентской фракции партии "Голос" Кира Рудик, экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун и бывший узник Кремля Владимир Балух.

Стерненко пришел в суд / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский райсуд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания во время домашнего ареста в постановлении суда было указано "воинскую часть в Одессе" по месту прописки, но его туда не пускают, потому что это режимный объект".

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Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

16 июня, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко относительно изменения адреса для выполнения меры пресечения с места прописки в Одессе на место проживания в Киеве.

Одновременно Стерненко отметил, что согласно судебному решению, контроль за соблюдением меры пресечения в виде домашнего ареста остался за полицией Одессы.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности завершила следствие по его делу.

По материалам: ukrinform.ru