Австрийский профессор прокомментировал слова Путина про украинский язык

05.07.2020 16:46

Укринформ

Профессор языковедения Михаэль Мозер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об украинском языке

С российской стороны звучит много теорий о происхождении украинцев в целом и украинского языка в частности.

В конце февраля в интервью ТАСС свое видение по этому поводу высказывал и президент РФ Владимир Путин. Говоря об украинцах и россиянах как едином народе, он заявил, что до XIII века "у нас не было никакой разницы в языке". Первые языковые различия появились где-то в XVI веке в результате полонизации той части украинцев, которые жили под властью Речи Посполитой. При этом, "особенно украинский фактор начал разыгрываться накануне Первой мировой войны австрийской спецслужбой".

Укринформ решил поинтересоваться у австрийского профессора языковедения, исследователя украинского и русского языков Михаэля Мозера, что он думает об этих словах Путина и как "австрийский генштаб придумал украинцев и украинский язык".

Фото: Виталий Завадяк, Медиацентр УжН

По материалам: ukrinform.ru