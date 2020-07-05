В Минздраве развеяли очередной миф о коронавирусе

05.07.2020 21:15

Укринформ

Заразиться коронавирусом через обувь невозможно, ведь она не контактирует с дыхательными путями.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передается через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении", — отмечают в Минздраве.

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В то же время в министерстве рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно если в семье есть маленькие дети.

Как сообщалось, по состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 48 500 случаев COVID-19, в частности 823 за сутки. С начала эпидемии зафиксировано 1249 летальных случаев, выздоровели 21 376 человек.

До 31 июля, согласно решению правительства, в стране действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru