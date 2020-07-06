Низкий пенсионный возраст порождает бедность и является вызовом экономике — эксперт

06.07.2020 20:18

Укринформ

Низкий пенсионный возраст является залогом бедности и большим вызовом экономике.

Такое мнение во время онлайн-круглого стола в Укринформе «Защита прав людей пожилого возраста» выразила кандидат экономических наук Лидия Ткаченко – ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи.

«Когда мы говорим, что Украина входит в 30 стран с самым старым населением, речь идет о критерии возраста в 60 лет. Но в международном сравнении это уже не считается преклонным возрастом. Нам надо настраиваться и привыкать, что преклонный возраст, который, как правило, ассоциируется с пенсионным возрастом и окончанием трудоспособного возраста, — это в действительности 65 лет», — отметила Ткаченко.

Она считает, что низкий пенсионный возраст — это не благо, а залог бедности и ставит в пример страны Европы и Центральной Азии, где пенсионный возраст преодолел отметку в 63 года.

«Нужно ставить вопрос, что низкий пенсионный возраст — это не благо, а наоборот — это залог бедности и что люди живут мало. Общая продолжительность жизни в Украине очень короткая, как для Европы это уже неприличные показатели. Низкий пенсионный возраст — это действительно очень большой вызов для нашей экономики. У нас 55 лет считается предпенсионным возрастом. А кто будет работать, создавать ВВП, что мы будем перераспределять и с чего мы будем платить пенсии?», — задает риторический вопрос эксперт, отмечая, что «наше новое поколение пенсионеров увеличится где-то в полтора раза».

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Как сообщалось, с 1 апреля 2020 года в Украине был повышен пенсионный возраст для женщин до 59 лет и 6 месяцев. 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин и мужчин сравняется — это 60 лет.

Вместе с тем, для выхода на пенсию по возрасту в 2020 году женщинам и мужчинам необходимо иметь не менее 27 лет страхового стажа.

Отмечается, что с каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти, и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.

Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позднее, после достижения 63 или 65 лет.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

По материалам: ukrinform.ru