СБУ блокировала мобильных псевдооператоров "Л/ДНР"

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06.07.2020 10:19

Укринформ

Киберспециалисты СБУ разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы лиц, которые помогали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «ЛугаКий» так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники представляли международный трафик псевдооператоров «Феникс» и «ЛугаКий» с территории «Л/ДНР» и Российской Федерации как местные телефонные разговоры украинских абонентов», — говорится в сообщении.

СБУ блокировала мобильных псевдооператоров «Л / ДНР» / Фото: https://ssu.gov.ua

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации государства как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с киберполицией, следственными подразделениями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru